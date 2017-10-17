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Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykal'ı ziyaret etti

16 Ekim 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti. .
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