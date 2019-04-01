AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe ve 200 belde olmak üzere 778 belediye başkanlığı kazandık. Ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yaptı (VİDEO)01.04.2019 01:28
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