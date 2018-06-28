Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi

27 Haziran 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları