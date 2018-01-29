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Erdoğan: "Az önce komutanla görüştüm..."

28 Ocak 2018, Pazar
ve Genel Başkanı , 'da AK Parti İl Kongresi öncesinde, salon dışındaki vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili konuştu "Bak, 9. gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz." dedi.
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