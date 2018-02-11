CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Zeytin Dalı harekatına değinen Erdoğan, "1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz" dedi. Erdoğan, "Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler" ifadelerine yer verdi.
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