Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı’ndan Ankara’ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşınma işlemi gerçekleşen Atatürk Havalimanı’ından Ankara’ya gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşınma işlemi gerçekleşen Atatürk Havalimanı'ından Ankara'ya gitti. Yerel seçimlerin ardından bir süredir çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak taşıma işlemi gerçekleşen Atatürk Havalimanı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden özel uçakla Ankara'ya hareket etti.
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