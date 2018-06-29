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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da camii açılışında konuştu

29 Haziran 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir cami açılışında bulundu. Erdoğan konuşmasında net mesajlar vererek "Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terör olacaktır." dedi.

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