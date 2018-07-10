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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'e geldi

09 Temmuz 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkan'ı olarak Anıtkabir'e geldi.

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