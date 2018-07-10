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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu

09 Temmuz 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ettikten sonra Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu.

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