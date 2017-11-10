Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı
10 Kasım 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak mesajını okudu:
'Vefatının 79. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, hürmetle, saygıyla yadediyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmamızı sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun.'
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