Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Temenni ederim ki akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur14 Mart 2018, Çarşamba
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