Genelkurmay Başkanı Org. Akar ve kuvvet komutanları, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki teröristlerin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ın telefonuyla Mehmetçikle görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ın telefonuyla Mehmetçiğe böyle seslendi07 Kasım 2017, Salı
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