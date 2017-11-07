Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ın telefonuyla Mehmetçiğe böyle seslendi 07 Kasım 2017, Salı

Genelkurmay Başkanı Org. Akar ve kuvvet komutanları, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki teröristlerin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ın telefonuyla Mehmetçikle görüştü.