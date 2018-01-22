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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'den geri adım atmak yok"

22 Ocak 2018, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuştu.
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