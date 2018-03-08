Yol Durumu

: Afrin'de 2960 terörist etkisiz hale getirildi

07 Mart 2018, Çarşamba

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda toplam 2 bin 960 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten , "İnşallah bu akşama kadar 3 bini aşar" dedi.

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