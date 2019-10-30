Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti hakkında konuştu: Henüz kararımı vermedim 30.10.2019 14:15

AKP Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "ABD'ye gidecek misiniz?" sorusuna "Henüz kararımı vermedim, soru işaretleri var" sözleriyle yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da gerçekleşmesi beklenen ABD ziyareti hakkında "Henüz karar vermedim, soru işaretleri var" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da gerçekleşmesi beklenen ABD ziyareti hakkında "Henüz karar vermedim, soru işaretleri var" dedi.

AKP Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "ABD'ye gidecek misiniz?" sorusuna "Henüz kararımı vermedim, soru işaretleri var" sözleriyle yanıtladı.

Erdoğan, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada ABD Temsilciler Meclisi'nin 'Ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısına' tepki olarak şunları söylemişti: "Atılan adımın kıymeti yok, bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ülkemize atılan bir iftiranın bir ülkenin parlamentosunda kabul görmesinde üzüntülüyüz. Bu işi siyaset gömleği giydirilmesin. Meclis gerekli cevabı verecektir. Hazırlıkların yapıldığını görüyorum. ABD FETÖ'ye mahkûm olacak kadar küçüldü mü ya? Bundan size fayda gelmez. Ya bunu bize teslim edeceksiniz ya da bizden suçluların iadesini beklemeyeceksiniz."

Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye giderek ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi bekleniyordu. Trump 8 Ekim'de yazdığı bir tweette, NATO'da itibarı olan önemli bir üye olduğunu belirterek Erdoğan'ın 13 Kasım'da kendisinin misafiri olarak ABD'ye geleceğini söylemişti.