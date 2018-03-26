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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3747 terörist etkisiz hale getirildi.

25 Mart 2018, Pazar

Giresun 6. olağan il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güncel Afrin raporunu açıkladı. Erdoğan 3747 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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