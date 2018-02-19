Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık"
18 Şubat 2018, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan: "Şu anda Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. Şimdi orada o toprakların gerçek sahipleri oturuyor. Biz oturmuyoruz orada ya. Bizim oralarda hevesimiz yok. Zaten şimdi PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de gömülmeye başladı. Biz ne dedik, bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz dedik. Gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler veya silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar" dedi.
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