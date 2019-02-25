Cumhur İttifakı’nın ortak miting yapacağı şehirler ve tarihleri belli oldu

Cumhur ittifakı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Ankara, İstanbul ve İzmir'de birlikte miting yapacak. İşte miting tarihleri...
Cumhur İttifakı’nın ortak miting yapacağı şehirler ve tarihleri belli oldu25.02.2019 14:03
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