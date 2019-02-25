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Cumhur İttifakı’nın ortak miting yapacağı şehirler ve tarihleri belli oldu

25.02.2019 14:03

Cumhur ittifakı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Ankara, İstanbul ve İzmir'de birlikte miting yapacak. İşte miting tarihleri...


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