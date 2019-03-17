Cumhur İttifakı'nın İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den A Haber'e flaş açıklamalar

AK Parti ve MHP'nin gerçekleştirdiği Cumhur İttifakı 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ilk ortak mitingini bugün (17 Mart 2019) İzmir'de Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirecek. Miting öncesi A Haber canlı yayınına katılan AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci projelerini tek tek anlattı. Zeybekci'nin İzmirli sporseverlere de seslendi 'Neden şampiyonlar İzmir'den çıkmıyor. Artık şampiyonlar İzmir'den çıkacak' dedi ve tüm projelerini detaylarıyla anlattı.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den A Haber'e flaş açıklamalar17.03.2019 14:54
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