Cumhur İttifakı'nın ilk büyük mitingi İzmir'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilk kez birlikte İzmir'den vatandaşlara seslenecek. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndan ilk görüntüler.
Cumhur İttifakı'nın ilk büyük mitingi İzmir'de17.03.2019 14:18
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