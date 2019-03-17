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Cumhur İttifakı'nın ilk büyük mitingi İzmir'de

17.03.2019 14:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilk kez birlikte İzmir'den vatandaşlara seslenecek. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndan ilk görüntüler.


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