Cumhur İttifakı'nda 17 ilde uzlaşma

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerine yönelik aday listelerini YSK'ya vermeye başladı. AK Parti, belediyesi HDP'de olan ve MHP'nin kazanabileceği Iğdır ile yine MHP adayının güçlü olduğu Kırklareli'nde çıkardığı adayları geri çekti.
Cumhur İttifakı'nda 17 ilde uzlaşma18.02.2019 12:08
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