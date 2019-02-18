Cumhur İttifakı'nda 17 ilde uzlaşma 18.02.2019 12:08

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerine yönelik aday listelerini YSK'ya vermeye başladı. AK Parti, belediyesi HDP'de olan ve MHP'nin kazanabileceği Iğdır ile yine MHP adayının güçlü olduğu Kırklareli'nde çıkardığı adayları geri çekti.