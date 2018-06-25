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Cumhur İttifakı'na özel klip

24 Haziran 2018, Pazar

Cumhur İttifakı'nın seçim başarısı sosyal medyada güldüren paylaşımlarla kutlanıyor.

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