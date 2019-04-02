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Cumhur İttifakı İstanbul ilçelerinde rekor kırdı

02.04.2019 16:46

Cumhur İttifakı, 31 Mart Yerel Seçimlerini yüzde 52’ ile birinci tamamladı. İstanbul’daki 25 ilçede rekor oy aldı. Çatalca ve Silivri’de ise CHP yenilgiye uğradı....


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