Cumhur İttifakı İstanbul ilçelerinde rekor kırdı 02.04.2019 16:46

Cumhur İttifakı, 31 Mart Yerel Seçimlerini yüzde 52’ ile birinci tamamladı. İstanbul’daki 25 ilçede rekor oy aldı. Çatalca ve Silivri’de ise CHP yenilgiye uğradı....