Cumhur İttifakı genişliyor! 4 il MHP'ye, 17 il AK Parti'ye bırakıldı 19.02.2019 16:45

YSK'ya listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. MHP 17 ilde, AK Parti ise 4 ilde adaylarını geri çekti. Böylelikle 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu.