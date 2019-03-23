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Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi'ne kaç kişi katıldı?

23.03.2019 15:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi'nde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, Büyük Ankara Mitingi'ne kaç kişinin katıldığını açıkladı.


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