Cumhur İttifakı 30 büyükşehirde nasıl çalışacak? 07 Ocak 2019, Pazartesi

AK Parti'de gözler açıklanmayan adaylarda... Merakla beklenen o adaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. AK Parti İle MHP yerel seçimlere gidilirken ortak bir miting de düzenleyecek. Söz konusu mitingin Cumhur İttifakı'nın temelini oluşturan Yenikapı'da yapılması planlanıyor. Peki Cumhur İttifakı 30 büyükşehirde nasıl çalışacak? İşte detaylar...