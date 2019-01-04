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Cuma namazı çıkışı mermi yağmuru

04 Ocak 2019, Cuma

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir caminin önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çok sayıda boş mermi çekirdeğinin bulunduğu olay yerinde, birçok araç da zarar gördü.


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