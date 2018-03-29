'Cuma günü kutsal değil' diyen Ayşenur Arslan'dan skandal sözler! 28 Mart 2018, Çarşamba

Halk TV'de program sunan sözde aydın Ayşenur Arslan CNN Türk'ten kovulup Almanların yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW)'de program yapan Nevşin Mengü'ye konuk oldu. Arslan, 'Cuma günü kutsal bir gün değil' diyerek skandal sözlere imza attı. Arslan'a ilk tepki hafta içi her sabah A Haber'de "Sabah Ajansı" programını sunan Erkan Tan'dan geldi. Tan, "Olabilir. Herkes Müslüman olmak zorunda değil ama Müslümanların kutsallarıyla kimse alay edemez. Hedefe koyamaz. Yıllarca büyük yayın kuruluşlarında yöneticilik yapmış bir kadın bunu söylüyor. İyi tanıyın bunları. Bunlar şuursuz İslam ve Müslüman düşmanları. Bunlar adı bizden soyadı bizden ama aklı ruhu kalbi bizden olmayanlardır." dedi

Alman Ajansı Deutsche Welle'de program yapan Nevşin Mengü'nün bu haftaki konuğu Ayşenur Arslan'dı.

ARSLAN "NİYE 'ALLAH'A EMANET OLUN' DİYORSUNUZ"

Skandal açıklamalarda bulunan Arslan, televizyon kanalındaki programların kapanışında kullanılan "Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun" şeklindeki cümlelerden rahatsız olduğunu belirtti.

"CUMA GÜNÜNÜ KUTSAL ZANNEDİYORLAR"

Cuma gününü insanların kutsal gün zannettiğini söyleyen Arslan, " 'Hayırlı Cumalar' diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa. Cuma'nın kutsal bir gün olduğunu zannederek. Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine. Bu kadar şuur kaybına uğradık artık." şeklinde konuştu.

Ayşenun Arslan'ın bu skandal sözlerine A Haber'de hafta içi her sabah "Sabah Ajansı" programını sunan Erkan Tan sert tepki gösterdi