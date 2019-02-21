Cristiano Ronaldo'nun 'Vergini öde' diye bağıran taraftara verdiği cevap olay yarattı 21.02.2019 12:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'lu Juventus ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Atletico Madrid'in sahadan 2-0 galip ayrıldığı maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket olay yarattı. Cristiano Ronaldo stattan ayrılırken kendisine 'Vergini öde' diye bağıran Atletico Madrid taraftarlarına “Ben bu kupayı 5 kez kazandım. Siz ise sıfır. Rövanşta görüşürüz” dedi.