Cristiano Ronaldo 5. kez baba mı oluyor? Marca Efsane gecesine Georgina Rodriguez damga vurdu! 30.07.2019 15:05

Cristiano Ronaldo'nun Marca Efsane ödülü aldığı gecede Ronaldo'ya kız arkadaşı ve dördüncü çocuğunun annesi Georgina Rodriguez eşlik etti. Georgina Rodriguez'in karnı, "Cristiano Ronaldo 5. kez baba mı oluyor?" sorularına neden oldu. İşte Marca Efsane gecesine hamilelik iddiasıyla damga vuran Georgina Rodriguez'in dikkat çeken görüntüsü!

İspanyol spor gazetesi Marca, Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya Marca Efsane ödülü verdi. Ronaldo'ya ödül töreninde kız arkadaşı ve dördüncü çocuğunun annesi Georgina Rodriguez eşlik etti. Madrid'deki Reina Victoria Tiyatrosu'nda düzenlenen törende ödülünü alan Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Ronaldo'nun Irina Shayk'tan sonraki sevgilisi ve iki çocuğunun annesi Arjantin doğumlu Georgina Rodriguez'in karnı ise gözlerden kaçmadı. Georgina Rodriguez'in hamile olduğu, Ronaldo ile çocuklarının olacağı iddia edildi. Model Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile İngilizce öğrenmek için gittiği İngiltere'de çalıştığı mağazanın etkinliğinde tanıştı. Ünlü çiftin bir mağazada başlayan aşkı bir türlü gerçekleşmeyen evlilik iddialarının gölgesinde devam ediyor.

Diğer yandan törendeki en önemli anlardan biri, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile Cristiano Ronaldo'nun 1 yıl aradan sonra bir araya gelmeleri oldu. Perez ve Ronaldo uzun süre birbirlerine sarılırken, tiyatro salonunda bulunan İspanyolların "Onu, bir kez daha transfer et" diye slogan atması dikkati çekti.

'Marca Efsane' ödülünü 1997 yılından bu yana, farklı branşlarda önemli başarılar elde etmiş sporculara veren İspanyol gazetesi, önceden Michael Jordan (basketbolcu), Pele (futbolcu), Carlos Sainz (rallici), Diego Armando Maradona (futbolcu), Rafael Nadal (tenisçi), Lionel Messi (futbolcu), Michael Schumacher (Formula 1 pilotu), Fernando Alonso (Formula 1 pilotu), Luis Aragones (teknik direktör), Vicente del Bosque (teknik direktör) ve Ronaldo Nazario (futbolcu) gibi isimleri de bu ödüle layık görmüştü.