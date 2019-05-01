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Çorum'daki operasyonda FETÖ'nün hain planı deşifre oldu: Justnote

01.05.2019 15:55

Çorum'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon yapıldı. Baskında FETÖ'cülerin yeni haberleşme yöntemi Justnote deşifre edildi. Justnote adlı programın yazılımı Almanya'da yapıldı. Peki FETÖ'nün yeni haberleşme programı Justnote nasıl çalışıyor? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.


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