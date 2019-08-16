Haberler Web TV Çorum'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı... Vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı

Çorum'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı... Vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı

16.08.2019 19:16

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen kavgayı vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları