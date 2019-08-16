Çorum'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı... Vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen kavgayı vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı.
Çorum'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı... Vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı16.08.2019 19:16
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