Çorlu'daki tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz Temmuz ayında Tekirdağ Çorlu'da yaşanan ve 25 kişinin ölümü ile sonuçlanan tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anında tren içinden çekilen görüntülerde makinistlerin de savrulduğu görünüyor.
Çorlu'daki tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı23 Kasım 2018, Cuma
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