Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, raylardan çıkıp devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu ilçesindeki tren kazasında çok sayıda yaralının olduğunu belirterek, "Arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor. Bölgeye paletli araçlar sevk ediyoruz. 6 yolcu vagonun devrildiği bilgisi var." dedi.
Çorlu'da tren vagonu devrildi!08 Temmuz 2018, Pazar
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