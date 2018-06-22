Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Ve İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Mega şehir İstanbul’da 1994 yılından sonra vahşi çöp depolama alanlarının yerine modern çöp depolama alanları kuruldu. Sokaklardan çöpler günlük olarak toplanmaya başlandı. Çöp gazından elektrik enerjisi üretimi başta olmak üzere yapılan 18 atık yönetim tesisi ile İstanbul modern, temiz ve sağlıklı bir metropole dönüştü.
Çöpleri toplanmayan İstanbul'dan çöplerinden elektrik üretilen İstanbul'a21 Haziran 2018, Perşembe
- Erdoğan canlı yayında açıkladı! İşte yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi
- Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu
- Kılıçdaroğlu açıkladı İnce yalanladı
- Muharrem İnce yine ihanete göz kırptı
- Cumhurbaşkanı ilk açıklamayı kokpitten yaptı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı İstanbul Yeni Havalimanı'na indi
- Çöpleri toplanmayan İstanbul'dan çöplerinden elektrik üretilen İstanbul'a
- Milli havacılıkta atılım yapmak isteyen Vecihi Hürkuş engellendi
- Türkiye'nin ilk seyir füzeleri geliştirildi
- Akıllı milli ağ altyapısı kuruldu
- Şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu'na sert tepki
- Hükümetten bilime tam destek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.