Çöpleri toplanmayan İstanbul'dan çöplerinden elektrik üretilen İstanbul'a 21 Haziran 2018, Perşembe

Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Ve İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Mega şehir İstanbul’da 1994 yılından sonra vahşi çöp depolama alanlarının yerine modern çöp depolama alanları kuruldu. Sokaklardan çöpler günlük olarak toplanmaya başlandı. Çöp gazından elektrik enerjisi üretimi başta olmak üzere yapılan 18 atık yönetim tesisi ile İstanbul modern, temiz ve sağlıklı bir metropole dönüştü.