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Cono aşiretine bin polisle şafak baskını

12 Ocak 2018, Cuma
Adana'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla Cono Aşireti üyelerine yönelik 100 polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli operasyonda, çoğunluğu kadın 50 kişi gözaltına alındı. Şüpheli kadınlardan bazılarının sağlık kontrolüne kucaklarında bebekleriyle geldiği görüldü.
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