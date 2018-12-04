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Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu

04 Aralık 2018, Salı

Kayseri merkezli 7 ilde FETÖ/PYD'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer alan 29 zanlı, 13 ilde ise örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.


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