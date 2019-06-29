Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji bu bölgelerde yaşayanları uyardı! 29 Haziran hava durumu 29.06.2019 17:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da ve Doğu Karadeniz'de yaşayan vatandaşlar için duyuru yayımladı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı bildirildi. Öte yandan Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı yapıldı. İşte 29 Haziran Meteoroloji hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel olarak kuvvetli yağış yaşanacak. Bazı illerde ise yağışlar çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Sıcak havaların hakim olduğu Marmara Bölgesi için de Meteoroloji uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı bildirildi. İşte 29 Haziran güncel hava durumu tahminleri...

MARMARA'DA SICAKLIK AZALIYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.

Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi öngörülürken ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu kentlerde şiddetli yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İşte 29 Haziran tarihli güncel hava durumu...

ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 34, Az bulutlu.

BURSA: 28, Parçalı bulutlu.

ADANA: 33, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 36, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 24, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık.