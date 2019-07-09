İzmir’den Aydın’ın Didim ilçesine giden yaşlı çiftin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 16.30 sıralarında Germencik gişelerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 40 kilometre daha gittikten sonra kanala uçan araç yaşlı adama mezar olurken, eşi ise 25 saat boyunca eşinin cesediyle birlikte su dolu kanalda kurtarılmayı bekledi.
Çok acı olay! Eşinin cansız bedeniyle 25 saat kurtarılmayı bekledi09.07.2019 23:54
- Çok acı olay! Eşinin cansız bedeniyle 25 saat kurtarılmayı bekledi
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