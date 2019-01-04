Çocukların "Tayyip dede" sevgisi... 04 Ocak 2019, Cuma

Türk siyasetine damga vuran, Türkiye'nin son yıllarda büyük ilerleyişinin mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklara olan sevgisi bambaşka. Çocuklar onun için adeta neşe ve sevinç kaynağı... Bu yüzden nerede bir çocuk görse onu tutar, kollarının arasına alır, kucaklar, sever ve öper. Onun bu samimi duyguları karşısında çocuklar da Başkan Erdoğan'ı çok sever.