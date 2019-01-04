Türk siyasetine damga vuran, Türkiye'nin son yıllarda büyük ilerleyişinin mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklara olan sevgisi bambaşka. Çocuklar onun için adeta neşe ve sevinç kaynağı... Bu yüzden nerede bir çocuk görse onu tutar, kollarının arasına alır, kucaklar, sever ve öper. Onun bu samimi duyguları karşısında çocuklar da Başkan Erdoğan'ı çok sever.
Çocukların "Tayyip dede" sevgisi...04 Ocak 2019, Cuma
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Sokak köpeklerinin saldırdığı iki liseliden biri öldü
- Nefes kesen operasyona ödül
- Çocukların "Tayyip dede" sevgisi...
- AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti
- CHP'nin üç büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu
- Vatandaşa zorunlu tasarruf yaptırıldı
- Müge Anlı canlı yayında Tuncer ve İsa'nın yaptıkları ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında Havva Palu'nun ifadesini okudu!
- AK Parti'den MHP'ye Cumhur İttifakı ziyareti
- Poşet uygulamasıyla ilgili flaş gelişme! Marketler logolu poşetleri için ücret alabilir mi?
- İstanbul'da beklenen kar başladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.