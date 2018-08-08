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Çocuklar Yere Düşen Türk Bayrağını Öpüp Kaldırdı

07 Ağustos 2018, Salı

Siirt'ten fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen 16 yaşındaki iki çocuğun, okul bahçesinde yere düşen Türk bayrağını öperek Atatürk büstüne koyması güvenlik kameralarına yansıdıÇocuklardan Rabia Aykaç:"Herkesin olduğu gibi bizim de görevimiz onu kaldırmaktı. Kaldırdıktan sonra arkadaşım bayrağı öptü, ben de ipi sardım. Arkadaşımla bayrağı Atatürk büstünün yanına koyup gittik"

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