Siirt'ten fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen 16 yaşındaki iki çocuğun, okul bahçesinde yere düşen Türk bayrağını öperek Atatürk büstüne koyması güvenlik kameralarına yansıdıÇocuklardan Rabia Aykaç:"Herkesin olduğu gibi bizim de görevimiz onu kaldırmaktı. Kaldırdıktan sonra arkadaşım bayrağı öptü, ben de ipi sardım. Arkadaşımla bayrağı Atatürk büstünün yanına koyup gittik"
Çocuklar Yere Düşen Türk Bayrağını Öpüp Kaldırdı07 Ağustos 2018, Salı
- Çocuklar Yere Düşen Türk Bayrağını Öpüp Kaldırdı
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