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Çocuklar dağa nasıl kaçırılıyor? HDP ve PKK'ya isyan bayrağı açan ailelerden A Haber'de canlı yayınında anlattı (Video)

06.09.2019 22:32

PKK, en çok da Kürtlere zulmetti. Küçük yaştaki çocukları dağa çıkaran PKK terör örgütü, annelerin ve babaların büyük acılar yaşamasına neden oldu. Bu acının yaşanmasında, örgütün siyasi kanadı HDP'nin de payı büyük. Öte yandan çocukların dağa kaçırılmasına sessiz kalan HDP'li yöneticilerin çocukları ise Avrupa’da zevk-ü sefa içerisinde yaşıyor. Evladı PKK tarafından dağa kaçırılan anne Ayşegül Biçer, A Haber canlı yayında örgütün iç yüzünü anlattı. Biçer, “Ben hakkım olan evladımı istiyorum. 16-17 yıl ne zorluklar içinde büyüttüğümüz evlatlarımızı bizden kopardılar.” diyerek HDP ve PKK’ya sert tepki gösterdi. Çocuğunun saf biri olduğunu dile getiren acılı anne Ayşegül Biçer, “Oğlum namazını kılan orucunu tutan biriydi” dedi ve PKK’nın oğlunu nasıl kandırdığını anlattı.


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