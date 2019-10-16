Çocuk tacizcisini direğe bağlayıp dakikalarca dövdüler! O anlar kamerada

Rusya'nın Arhangelsk kentinde, çocukları taciz ettiği ve kadınlara bıçakla saldırdığı iddia edilen bir adam, yerel halk tarafından bir sokak direğine bağlanarak dakikalarca dövüldü. Yerel medya, kızgın halkın ifadelerine göre, adamın çocuklara ve kadınlara dokunduğu, bazılarını ise bıçakla kovaladığını yazdı. Direğe bağlanan adam, polis tarafından yerel halkın elinden kurtarılarak gözaltına alındı.
Çocuk tacizcisini direğe bağlayıp dakikalarca dövdüler! O anlar kamerada16.10.2019 18:39
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