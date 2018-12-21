Çocuğunu ısıran köpeği tüfekle öldüren zanlı tutuklandı 21 Aralık 2018, Cuma

Adana'da çocuğunu ısırdığını ileri sürdüğü bir köpeği tüfekle öldüren, 1 köpeği de yaraladıktan sonra olayı gören bir vatandaşı tüfekle tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.