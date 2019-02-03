Çocuğuna simit veren kadının parasını çaldı! O anlar kamerada 03 Şubat 2019, Pazar

Adana'da eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla cezaevi otoparkına lüks bir otomobil ile gelen yaşlı adam çocuğuna simit veren kadın ile bir başkasının aracından 30 bin 300 lira ve 3 cep telefonu çaldıktan sonra yakalandı.