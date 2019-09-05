Haberler Web TV Çocuğuna içki içirilen baba konuştu ilk kez konuştu: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum

Çocuğuna içki içirilen baba konuştu ilk kez konuştu: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum

05.09.2019 14:40

Türkiye'yi sarsan 2,5 yaşındaki çocukla 12 yaşındaki kıza içki içirilmesi görüntülerini ortaya çıkartan ve boşandığı eşinde bulunan kızını geri isteyen baba Serkan Dökmeci konuştu. Suç duyurusunda bulunarak olayı adli makamlara intikal ettiren Serkan Dökmeci, "12 yaşındaki kızım boşandığım eşi ve onun ailesiyle yaşıyordu. Bu görüntüleri kızımın telefonunda tesadüfen buldum. Kızımın kesinlikle onlarla kalmasını istemiyorum. Devlet büyüklerimize de sesleniyorum, kızımın bana verilmesini istiyorum" diye konuştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları