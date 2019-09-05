Çocuğuna içki içirilen baba konuştu ilk kez konuştu: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum

Türkiye'yi sarsan 2,5 yaşındaki çocukla 12 yaşındaki kıza içki içirilmesi görüntülerini ortaya çıkartan ve boşandığı eşinde bulunan kızını geri isteyen baba Serkan Dökmeci konuştu. Suç duyurusunda bulunarak olayı adli makamlara intikal ettiren Serkan Dökmeci, "12 yaşındaki kızım boşandığım eşi ve onun ailesiyle yaşıyordu. Bu görüntüleri kızımın telefonunda tesadüfen buldum. Kızımın kesinlikle onlarla kalmasını istemiyorum. Devlet büyüklerimize de sesleniyorum, kızımın bana verilmesini istiyorum" diye konuştu.
Çocuğuna içki içirilen baba konuştu ilk kez konuştu: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum05.09.2019 14:40
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