Çocuğu PKK/YPG tarafından kaçırılan anne A haber'e konuştu

Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG tarafından çocukları kaçırılan aileye A Haber mikrofon uzattı. A Haber mikrofonuna konuşan anne, eli kanlı terör örgütü tarafından çocukları arasında nasıl seçim yapılmaya zorlandığını kameralar önünde anlattı. Terör mağduru anne ve oğlu o anlarda ailenin neler yaşadığını, neler hissettiğini anlattı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu’na konuştu. Aile, terör örgütü PYD’nin kalleş yüzünü anlattı.
Çocuğu PKK/YPG tarafından kaçırılan anne A haber'e konuştu21.10.2019 16:29
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