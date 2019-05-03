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Çocuğa cinsel istismarı öven Çolpan Işın Taner'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!

03.05.2019 11:17

"AK Partililerin çocukları tacize uğrayabilir. Yılanın başı küçükken ezilmelidir” şeklindeki skandal paylaşımı ile tüm Türkiye’nin tepkisini toplayan CHP’li yaşam koçu Çolpan Işın Taner’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. "Pişmanım" diyen skandal ifadelerin sahibi Çolpan Işın Taner, serbest bırakıldı.


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