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‘Çocuğa cinsel istismar’ı öven Çolpan Işın Taner gözaltına alındı

02.05.2019 18:20

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması sonrası sosyal medya hesabından suçu öven paylaşımda bulunan kadın, İzmir'de gözaltına alındı.


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