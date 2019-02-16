YPG/PKK'lı teröristler Suriye'nin Deyrizor kentinde çoban kılığına girip sivil katliamı yapıyor. Bölgeye sızan YPG/PKK'lı teröristlerin işkencesine maruz kalan bir sivil hayatını kaybetti. Suriye'de DEAŞ'ın elindeki son toprak parçasını da diğer terör örgütü PKK/PYD ele geçirdi.
Çoban kılığına giren YPG'liler katliam yapıyor!16.02.2019 19:35
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